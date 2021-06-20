В Польше в результате крупного пожара в селе пострадали более 40 зданий

В Польше в результате крупного пожара в селе пострадали более 20 домов и еще столько же хозяйственных помещений, 9 человек нуждались в госпитализации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Пожар вспыхнул вечером 19 июня в селе Нова-Била, что в гмине Новый Тарг Малопольского воеводства. Пожарные получили сообщение о 18-20. Огонь быстро распространился на новые дома, в частности потому, что в селе плотная застройка и много деревянных сооружений. Всего пожар охватил площадь около одного гектара.

От огня пострадал 21 жилой дом и частично или полностью сгорели 23 хозяйственных помещения.

Девять человек нуждались в госпитализации, преимущественно с незначительными ожогами. Один из пострадавших в тяжелом состоянии - человек получил перелом позвоночника в результате падения с крыши.

Погорельцам предложили жилье в местной гостинице, но многие имели возможность остаться у родственников или соседей.

Причины пожара пока неизвестны, обстоятельства выясняет полиция под надзором окружной прокуратуры.

Спасатели исследуют состояние пострадавших домов, чтобы установить, насколько возможно восстановить конструкции.

Премьер Матеуш Моравецкий, который уже прибыл на место событий, заявил, что это крупнейший пожар за последние 30 лет.

Правительство анонсировало помощь в размере 6000 злотых на семью для пострадавших домохозяйств.