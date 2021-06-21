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В результаті стрілянини у Берліні постраждали троє людей

Понеділок, 21 червня 2021, 10:54

Пізно ввечері у неділю в Берліні сталася стрілянина, троє чоловіків отримали важкі поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За даними прокуратури, перед кальян-баром у районі Веддінг пролунало "багато пострілів".

Поліція прибула на місце події після 23.00 і оточила район.

"Передумови злочину досі остаточно незрозумілі", - заявив речник прокурора. Поранені чоловіки мають сербську національність або походження. Підозрюваних поки немає, ніхто не заарештований.

За спостереженнями фотографа dpa, на місці злочину поліція виявила 29 гільз.

Місцевий поліцейський розповів, що в одного з трьох постраждалих поцілили 7-8 куль. Поранених чоловіків доставили до лікарні.

 Важкоозброєні поліцейські продовжують чергувати в будинку неподалік від місця злочину.

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