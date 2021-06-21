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В результате стрельбы в Берлине пострадали три человека

Понедельник, 21 июня 2021, 10:54

Поздно вечером в воскресенье в Берлине произошла стрельба, трое мужчин получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По данным прокуратуры, перед кальян-баром в районе Веддинг прозвучало "много выстрелов".

Полиция прибыла на место происшествия после 23.00 и оцепила район.

"Предпосылки преступления до сих пор до конца неясны", - заявил пресс-секретарь прокурора. Раненые мужчины имеют сербскую национальность или происхождение. Подозреваемых пока нет, никто не арестован.

По наблюдениям фотографа dpa, на месте преступления полиция обнаружила 29 гильз.

Местный полицейский рассказал, что у одного из трех пострадавших попали 7-8 шаров. Раненых мужчин доставили в больницу.

 Тяжеловооруженные полицейские продолжают дежурить в доме неподалеку от места преступления.

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