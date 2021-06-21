ЄС продовжив на рік заборону на інвестиції в Криму

Рада ЄС в понеділок вирішила продовжити санкції, введені у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією, на ще один рік до 23 червня 2022 року.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

У раді ЄС нагадали, що діючі обмежувальні заходи включають цільовий імпорт в ЄС продуктів, що походять з Криму чи Севастополя, а також інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги в Криму чи Севастополі. Експорт певних товарів та технологій до кримських компаній або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів також підпадає під обмеження ЄС.

"ЄС не визнає незаконної анексії Криму та Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права, відповідно до заяви високого представника з питань закордонних справ та політики безпеки від імені ЄС 16 березня 2020 року" - йдеться у повідомленні.

Санкції вперше були введені у червні 2014 року у відповідь на спроби підірвати територіальну цілісність України та дестабілізувати країну. Інші заходи ЄС, реалізовані у відповідь на кризу в Україні, включають економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки, та індивідуальні обмежувальні заходи.