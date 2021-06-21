Сім країн приєдналися до санкцій ЄС проти авіаперевізників Білорусі

Сім країн, які не входять до ЄС, приєдналися до рішення Ради Євросоюзу закрити для білоруських авіаперевізників доступ до аеропортів блоку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву високого представника ЄС.

Рішенням Ради ЄС було посилено існуючі обмежувальні заходи з огляду на ситуацію в Білорусі. Для білоруських перевізників закрили доступ до повітряного простору і аеропортів ЄС.

"Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, а також Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, які є членами Європейського економічного простору, приєднуються до цього рішення Ради" - йдеться у заяві.

Вони забезпечать, щоб їх національна політика відповідала рішенню Ради ЄС.

"Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання та вітає його" - сказано в заяві.

Нагадаємо, 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.

Рішення було ухвалено після висновків Європейської ради, в яких глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня.