Семь стран присоединились к санкциям ЕС против авиаперевозчиков Беларуси

Семь стран, не входящих в ЕС, присоединились к решению Совета Евросоюза закрыть для белорусских авиаперевозчиков доступ к аэропортам блока.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС.

Решением Совета ЕС были усилены существующие ограничительные меры, учитывая ситуацию в Беларуси. Для белорусских перевозчиков закрыли доступ в воздушное пространство и аэропорты ЕС.

"Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, являющиеся членами Европейского экономического пространства, присоединяются к этому решению Совета", - говорится в заявлении.

Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала решению Совета ЕС.

"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - сказано в заявлении.

Напомним, 4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.

Решение было принято после выводов Европейского совета, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая.