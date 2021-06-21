У Греції розбився невеликий літак, є загиблі

На півдні Греції розбився невеликий одномоторний літак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Літак розбився у другій половині дня у понеділок, за 16 кілометрів на схід від міста Піргос.

Пожежники, які прибули на місце події після повідомлень жителів прилеглого села, знайшли пілота та пасажира мертвими всередині уламків.

Щодо моменту катастрофи літака, представник місцевої громади Панайотис Цапардоніс розповів: "Спочатку ми побачили дим, а потім пожежу. Прибувши на місце, ми побачили уламки літака, який впав на невеликій відстані від громадської будівлі" .

Пілотом літака був місцевий вчитель, який часто здійснював польоти над селом.

Поліція встановлює обставини події.