В Греции разбился небольшой самолет, есть погибшие

На юге Греции разбился небольшой одномоторный самолет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Самолет разбился во второй половине дня в понедельник, в 16 километрах к востоку от города Пиргос.

Прибывшие на место происшествия после сообщений жителей близлежащей деревни пожарные нашли пилота и пассажира мертвыми внутри обломков.

Относительно момента катастрофы самолета, представитель местной общины Панайотис Цапардонис рассказал: "Сначала мы увидели дым, а затем пожар. Прибыв на место, мы увидели обломки самолета, который упал на небольшом расстоянии от общественного здания".

Пилотом самолета был местный учитель, часто совершавший полеты над селом.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.