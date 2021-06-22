Глава МЗС Литви: санкції ЄС проти білоруських добрив будуть вводитись поетапно

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що санкції Євросоюзу для сектора білоруських добрив будуть запроваджуватися поетапно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Очевидно, що введення санкцій буде поетапним, щоб воно не охопило весь сектор відразу", - сказав Ландсбергіс.

Міністр сказав це після закінчення узгодження в ЄС пакету секторальних санкцій для Білорусі, який охоплює сім секторів економіки, в тому числі і торгівлю білоруськими добривами.

В Білорусі працює один з найбільших в світі заводів добрив - "Білоруськалій". Підприємство експортує свою продукцію через Клайпедський порт, користуючись послугами Литовської залізниці. Добрива "Білоруськалій" в Клайпеді вантажить підприємство Biriu kroviniu terminalas (Термінал насипних вантажів). Залишившись без добрив "Білоруськалій", ці підприємства втратять десятки мільйонів євро в рік.

Ландсбергіс сказав, що поетапне введення санкцій означає, що перелік продуктів, які Білорусі буде заборонено експортувати через ЄС, буде розширюватися поступово.

Глава литовської дипломатії не став докладніше коментувати санкції, аргументуючи тим, що по них ще немає остаточної домовленості.

У понеділок секторальні санкції для Білорусі схвалили міністри закордонних справ країн ЄС, а остаточно вони повинні бути затверджені в четвер, під час саміту ЄС.

Ландсбергіс сказав, що пакет санкцій повинен бути "максимально всеосяжним". За словами міністра, їх мета - щоб білоруський режим змінив свою політику.