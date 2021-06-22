Глава МИД Литвы: санкции ЕС против белорусских удобрений будут вводиться поэтапно

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что санкции Евросоюза для сектора белорусских удобрений будут вводиться поэтапно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Очевидно, что введение санкций будет поэтапным, чтобы оно не охватило весь сектор сразу", - сказал Ландсбергис.

Министр сказал это после окончания согласования в ЕС пакета секторальных санкций для Беларуси, который охватывает семь секторов экономики, в том числе и торговлю белорусскими удобрениями.

В Беларуси работает один из крупнейших в мире заводов удобрений - "Беларуськалий". Предприятие экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт, пользуясь услугами Литовской железной дороги. Удобрения "Беларуськалия" в Клайпеде грузит предприятие Biriu kroviniu terminalas (Терминал насыпных грузов). Оставшись без удобрений "Беларуськалия", эти предприятия потеряют десятки миллионов евро в год.

Ландсбергис сказал, что поэтапное введение санкций означает, что перечень продуктов, которые Беларуси будет запрещено экспортировать через ЕС, будет расширяться постепенно.

Глава литовской дипломатии не стал подробнее комментировать санкции, аргументируя тем, что по ним еще нет окончательной договоренности.

В понедельник секторальные санкции для Беларуси одобрили министры иностранных дел стран ЕС, а окончательно они должны быть утверждены в четверг, во время саммита ЕС.

Ландсбергис сказал, что пакет санкций должен быть "максимально всеобъемлющим". По словам министра, их цель - чтобы белорусский режим изменил свою политику.