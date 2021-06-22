Польща відкриє три пункти пропуску на кордоні з Україною 23 червня

На кордоні України та Польщі з 23 червня відновлять роботу три пункти пропуску.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Державної прикордонної служби.

"Польські колеги поінформували Держприкордонслужбу України про готовність відновити пропускні операції в польській частині автомобільних пунктів пропуску "Зосин – Устилуг", "Долгобичув – Угринів" та "Кросценко – Смільниця", - йдеться у заяві.

Зазначені пункти пропуску відновлюють свою роботу з 01:00 (за київським часом) 23 червня.

"Просимо врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних подорожей, та перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території суміжних держав", - нагадали в ДПСУ.

Зазначимо, що уряд України прийняв рішення щодо відновлення роботи усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС ще 20 травня 2020 року.