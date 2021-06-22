Польша откроет три пункта пропуска на границе с Украиной 23 июня

На границе Украины и Польши с 23 июня возобновят работу три пункта пропуска.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Государственной пограничной службы.

"Польские коллеги проинформировали Госпогранслужбу Украины о готовности возобновить пропускные операции в польской части автомобильных пунктов пропуска "Зосин - Устилуг", "Долгобичув - Угринов" и "Кросценко - Смильница", - говорится в заявлении.

Указанные пункты пропуска возобновляют свою работу с 01:00 (по киевскому времени) 23 июня.

"Просим учесть вышеуказанную информацию при планировании зарубежных поездок, и перед поездкой ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории сопредельных государств", - напомнили в ГПСУ.

Отметим, что правительство Украины приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС еще 20 мая 2020 года.