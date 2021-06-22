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Вакцину BioNTech/Pfizer для ЄС вироблятимуть ще два об’єкти в Німеччині і Швейцарії

Вівторок, 22 червня 2021, 15:58

Комітет Європейського агентства з лікарських засобів для людського вжитку дозволив виробництво вакцини Comirnaty, розробленої BioNTech і Pfizer, у двох додаткових місцях в Німеччині і Швейцарії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ЕМА.

Один об'єкт, де затвердили виробництво вакцини, розташований в Райнбеку у Німеччині і  є під управлінням Allergopharma GmbH&Co. KG. 

Інший розташований у швейцарському Штайні і управляється Novartis Pharma. 

На цих майданчиках будуть виконуватись етапи виробництва готової продукції.

Очікується, що виробництво на двох нових майданчиках допоможе забезпечити безперервні поставки вакцини Comirnaty в Європейський Союз.

Це рішення не вимагає схвалення Єврокомісії, тому виробництво може розпочатися негайно.

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