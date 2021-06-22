Вакцину BioNTech/Pfizer для ЄС вироблятимуть ще два об’єкти в Німеччині і Швейцарії
Комітет Європейського агентства з лікарських засобів для людського вжитку дозволив виробництво вакцини Comirnaty, розробленої BioNTech і Pfizer, у двох додаткових місцях в Німеччині і Швейцарії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ЕМА.
Один об'єкт, де затвердили виробництво вакцини, розташований в Райнбеку у Німеччині і є під управлінням Allergopharma GmbH&Co. KG.
Інший розташований у швейцарському Штайні і управляється Novartis Pharma.
На цих майданчиках будуть виконуватись етапи виробництва готової продукції.
Очікується, що виробництво на двох нових майданчиках допоможе забезпечити безперервні поставки вакцини Comirnaty в Європейський Союз.
Це рішення не вимагає схвалення Єврокомісії, тому виробництво може розпочатися негайно.