Вакцину BioNTech/Pfizer для ЄС вироблятимуть ще два об’єкти в Німеччині і Швейцарії

Комітет Європейського агентства з лікарських засобів для людського вжитку дозволив виробництво вакцини Comirnaty, розробленої BioNTech і Pfizer, у двох додаткових місцях в Німеччині і Швейцарії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ЕМА.

Один об'єкт, де затвердили виробництво вакцини, розташований в Райнбеку у Німеччині і є під управлінням Allergopharma GmbH&Co. KG.

Інший розташований у швейцарському Штайні і управляється Novartis Pharma.

На цих майданчиках будуть виконуватись етапи виробництва готової продукції.

Очікується, що виробництво на двох нових майданчиках допоможе забезпечити безперервні поставки вакцини Comirnaty в Європейський Союз.

Це рішення не вимагає схвалення Єврокомісії, тому виробництво може розпочатися негайно.