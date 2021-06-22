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Вакцину BioNTech/Pfizer для ЕС будут производить еще два объекта в Германии и Швейцарии

Вторник, 22 июня 2021, 15:58

Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам для человеческого потребления позволил производство вакцины Comirnaty, разработанной BioNTech и Pfizer, в двух дополнительных местах в Германии и Швейцарии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ЕМА.

Один объект, где утвердили производство вакцины, расположен в Райнбеке в Германии и находится под управлением Allergopharma GmbH & Co. KG.

Другой расположен в швейцарском Штайне и управляется Novartis Pharma.

На этих площадках будут выполняться этапы производства готовой продукции.

Ожидается, что производство на двух новых площадках поможет обеспечить непрерывные поставки вакцины Comirnaty в Европейский Союз.

Это решение не требует одобрения Еврокомиссии, поэтому производство может начаться немедленно.

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