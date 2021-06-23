У Туреччині в результаті зіткнення гідроциклів загинув турист з України
Середа, 23 червня 2021, 10:14
У Туреччині під час катання на водному мотоциклі загинув громадянин України.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hurriyet.
Інцидент трапився 22 червня. 28-річний українець орендував гідроцикл неподалік 5-зіркового готелю у місті Кемер.
Близько 12:00 він зіткнувся з гідроциклом, який взяла в оренду пара з України - 28-річний чоловік та 24-річна жінка. Туристи впали у воду, їх доставили до берега рятувальники.
Чоловіка доставили до приватної лікарні Кемеру, попри зусилля лікарів, його не вдалося врятувати.
Наразі турецька прокуратура розпочала розслідування цього інциденту.
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