В Турции при столкновении гидроциклов погиб турист из Украины
Среда, 23 июня 2021, 10:14
В Турции во время катания на водном мотоцикле погиб гражданин Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.
Инцидент произошел 22 июня. 28-летний украинец арендовал гидроцикл неподалеку от 5-звездочного отеля в городе Кемер.
Около 12:00 он столкнулся с гидроциклом, который взяла в аренду пара из Украины - 28-летний мужчина и 24-летняя женщина. Туристы упали в воду, их доставили к берегу спасатели.
Мужчину доставили в частную больницу Кемера, несмотря на усилия врачей, его не удалось спасти.
Турецкая прокуратура начала расследование инцидента.
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