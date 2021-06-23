В Турции при столкновении гидроциклов погиб турист из Украины

В Турции во время катания на водном мотоцикле погиб гражданин Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Инцидент произошел 22 июня. 28-летний украинец арендовал гидроцикл неподалеку от 5-звездочного отеля в городе Кемер.

Около 12:00 он столкнулся с гидроциклом, который взяла в аренду пара из Украины - 28-летний мужчина и 24-летняя женщина. Туристы упали в воду, их доставили к берегу спасатели.

Мужчину доставили в частную больницу Кемера, несмотря на усилия врачей, его не удалось спасти.

Турецкая прокуратура начала расследование инцидента.