МЗС відкрило "гарячу лінію" в Салоніках для українців, які мають проблеми з Mouzenidis Travel
Консульство України в Салоніках відкрило цілодобову "гарячу лінію" для надання допомоги українським туристам, які зіткнулися з проблемами через туристичну компанію Mouzenidis Travel.
Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС.
"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Консульство України в Салоніках відкрило цілодобову "гарячу лінію" для надання допомоги українським туристам, які прибули в Грецію, але не можуть скористатися вже замовленими послугами зазначеної компанії: +306907962985", - йдеться у повідомленні.
Станом на 23 червня, українські консули допомогли десятьом громадянам.
Для уникнення проблемних ситуацій туристам, які придбали путівки в Mouzenidis Travel, перед поїздкою до Греції слід обов’язково зв’язатися із готелем відпочинку для перевірки дійсності бронювання.
Нагадаємо, грецька туристична компанія Mouzenidis Travel, центральний офіс якої розташований в Салоніках, призупинила обслуговування іноземних туристів, зокрема з України.
Як відомо, з 19 червня грецький уряд вирішив дозволити в'їзд в країну мандрівникам з негативним експрес-тестом, а не тільки з ПЛР-тестом.