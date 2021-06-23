МЗС відкрило "гарячу лінію" в Салоніках для українців, які мають проблеми з Mouzenidis Travel

Консульство України в Салоніках відкрило цілодобову "гарячу лінію" для надання допомоги українським туристам, які зіткнулися з проблемами через туристичну компанію Mouzenidis Travel.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС.

"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби Консульство України в Салоніках відкрило цілодобову "гарячу лінію" для надання допомоги українським туристам, які прибули в Грецію, але не можуть скористатися вже замовленими послугами зазначеної компанії: +306907962985", - йдеться у повідомленні.

Станом на 23 червня, українські консули допомогли десятьом громадянам.

Для уникнення проблемних ситуацій туристам, які придбали путівки в Mouzenidis Travel, перед поїздкою до Греції слід обов’язково зв’язатися із готелем відпочинку для перевірки дійсності бронювання.

Нагадаємо, грецька туристична компанія Mouzenidis Travel, центральний офіс якої розташований в Салоніках, призупинила обслуговування іноземних туристів, зокрема з України.

Як відомо, з 19 червня грецький уряд вирішив дозволити в'їзд в країну мандрівникам з негативним експрес-тестом, а не тільки з ПЛР-тестом.