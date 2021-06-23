МИД открыл "горячую линию" в Салониках для украинцев, имеющих проблемы с Mouzenidis Travel

Консульство Украины в Салониках открыло круглосуточную "горячую линию" для оказания помощи украинским туристам, которые столкнулись с проблемами из-за туристической компании Mouzenidis Travel.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Консульство Украины в Салониках открыло круглосуточную "горячую линию" для оказания помощи украинским туристам, которые прибыли в Грецию, но не могут воспользоваться уже заказными услугами указанной компании: +306907962985", - говорится в сообщении.

По состоянию на 23 июня украинские консулы помогли десяти гражданам.

Во избежание проблемных ситуаций туристам, которые приобрели путевки в Mouzenidis Travel, перед поездкой в ​​Грецию следует обязательно связаться с отелем отдыха для проверки подлинности бронирования.

Напомним, греческая туристическая компания Mouzenidis Travel, центральный офис которой расположен в Салониках, приостановила обслуживание иностранных туристов, в том числе из Украины.

Как известно, с 19 июня греческое правительство решило разрешить въезд в страну путешественникам с отрицательным экспресс-тестом, а не только с ПЦР-тестом.