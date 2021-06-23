Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Військові РФ відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю біля Севастополя

Посли ЄС затвердили секторальні санкції проти Білорусі - ЗМІ

Уряд змінює законопроєкт про скасування мораторію на експорт лісу-кругляка

ПАРЄ розгляне питання захисту кримських татар під російською окупацією






Майже по всій Фінляндії послаблять обмеження на роботу ресторанів

Середа, 23 червня 2021, 10:56

У четвер будуть послаблені обмеження на роботу ресторанів по всій Фінляндії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

У регіонах, що знаходяться на базовому рівні епідемії, тобто на більшій частині території Фінляндії, обмеження на кількість відвідувачів та години роботи ресторанів будуть повністю зняті.

В єдиному регіоні, що знаходиться на етапі прискорення епідемії - Уусімаа - час роботи ресторанів буде продовжено до першої години ночі.

Продаж алкогольних напоїв дозволений з 7 ранку до 12 години ночі.

У ресторанах необхідно дотримуватися дистанції і правил гігієни.

У приміщенні у кожного клієнта повинно бути своє місце за столом. На терасах такої вимоги немає.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія
powered by lun.ua