Почти по всей Финляндии ослабят ограничения на работу ресторанов

В четверг будут ослаблены ограничения на работу ресторанов по всей Финляндии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

В регионах, находящихся на базовом уровне эпидемии, то есть на большей части территории Финляндии, ограничения на количество посетителей и часы работы ресторанов будут полностью сняты.

В единственном регионе, находящемся на этапе ускорения эпидемии - Уусимаа, - время работы ресторанов будет продлено до часу ночи.

Продажа алкогольных напитков разрешена с 7:00 до 24:00.

В ресторанах необходимо соблюдать дистанцию ​​и правила гигиены.

В помещении у каждого клиента должно быть свое место за столом. На террасах такого требования нет.