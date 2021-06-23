Почти по всей Финляндии ослабят ограничения на работу ресторанов
Среда, 23 июня 2021, 10:56
В четверг будут ослаблены ограничения на работу ресторанов по всей Финляндии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.
В регионах, находящихся на базовом уровне эпидемии, то есть на большей части территории Финляндии, ограничения на количество посетителей и часы работы ресторанов будут полностью сняты.
В единственном регионе, находящемся на этапе ускорения эпидемии - Уусимаа, - время работы ресторанов будет продлено до часу ночи.
Продажа алкогольных напитков разрешена с 7:00 до 24:00.
В ресторанах необходимо соблюдать дистанцию и правила гигиены.
В помещении у каждого клиента должно быть свое место за столом. На террасах такого требования нет.
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