У Греції священник облив кислотою сімох митрополитів

Поліція Греції заарештувала священника після того, як він вилив кислоту на сімох митрополитів, які зібрались на дисциплінарне слухання проти нього в афінському монастирі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Поліцейський, який кинувся на допомогу митрополитам, і двоє адвокатів також постраждали внаслідок нападу, який стався в монастирі Петракі, штаб-квартирі православної церкви Греції.

Поліція повідомляє, що сім митрополитів лікуються від опіків у лікарні Лайко в Афінах, а поліцейського доставили до 401-ї міської військової лікарні.

Повідомляється, що були поранені митрополити Нікодім з Кассандрії, Каллінік з Арти, Андреас з Дрінуполеоса, Діонісій IV із Закінфу, Кіріллос з Кіфісії, Димитріос з Гуменіси та Антоній з Гліфади.

Троє з митрополитів перебувають у важкому стані.

Церковний суд був покликаний ратифікувати відлучення клірика, 37-річного ієромонаха.

Священнослужитель був звільнений за проступки, пов’язані із справою про наркотики.