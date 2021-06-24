У Греції священник облив кислотою сімох митрополитів
Поліція Греції заарештувала священника після того, як він вилив кислоту на сімох митрополитів, які зібрались на дисциплінарне слухання проти нього в афінському монастирі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Поліцейський, який кинувся на допомогу митрополитам, і двоє адвокатів також постраждали внаслідок нападу, який стався в монастирі Петракі, штаб-квартирі православної церкви Греції.
Поліція повідомляє, що сім митрополитів лікуються від опіків у лікарні Лайко в Афінах, а поліцейського доставили до 401-ї міської військової лікарні.
Повідомляється, що були поранені митрополити Нікодім з Кассандрії, Каллінік з Арти, Андреас з Дрінуполеоса, Діонісій IV із Закінфу, Кіріллос з Кіфісії, Димитріос з Гуменіси та Антоній з Гліфади.
Троє з митрополитів перебувають у важкому стані.
Церковний суд був покликаний ратифікувати відлучення клірика, 37-річного ієромонаха.
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