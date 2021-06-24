В Греции священник облил кислотой семерых митрополитов

Полиция Греции арестовала священника после того, как он вылил кислоту на семерых митрополитов, собравшихся на дисциплинарное слушание против него в афинском монастыре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Полицейский, который бросился на помощь митрополитам, и двое адвокатов также пострадали в результате нападения, которое произошло в монастыре Петраки, штаб-квартире православной церкви Греции.

Полиция сообщает, что семь митрополитов лечатся от ожогов в больнице Лайко в Афинах, а полицейского доставили в 401-й городской военный госпиталь.

Сообщается, что были ранены митрополиты Никодим из Кассандрии, Каллиник из Арти, Андреас из Дринуполеоса, Дионисий IV из Закинфа, Кириллос из Кифисие, Димитриос из Гуменисы и Антоний из Глифады.

Трое митрополитов находятся в тяжелом состоянии.

Церковный суд был созван ратифицировать отлучение клирика, 37-летнего иеромонаха.

Священнослужитель был уволен за проступки, связанные с делом о наркотиках.