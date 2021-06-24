У Брюсселі пройде саміт ЄС, який обговорить стратегію відносин з РФ

Лідери ЄС на дводенному саміті обговорять нову стратегію управління відносинами з Росією та суперечки щодо нового угорського закону, що забороняє згадки про ЛГБТ у шкільних матеріалах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".

Лідери ЄС обміркують, чи слід проводити зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним в рамках нової стратегії. Лідери Франції та Німеччини висунули в останню хвилину пропозицію провести саміт з Путіним як можливий спосіб відновити зв'язки, які, за словами блоку, знаходяться в "негативній спіралі".

Але деякі дипломати ЄС заявили, що до будь-якого саміту з російським лідером слід покращити відносини.

Лідери ЄС у своїх розмовах спиратимуться на стратегічний документ, опублікований на початку цього місяця Європейською комісією та дипломатичною службою ЄС, який попереджає про "негативну спіраль" та "подальший спад" у відносинах.

Очікується також, що під час саміту ЄС оприлюднить деталі економічних санкцій проти Білорусі через примусову посадку пасажирського літака у Мінську 23 травня для арешту журналіста-дисидента та його дівчини.

Також протягом першого дня саміту, лідери ЄС, ймовірно, проведуть дискусію щодо закону про ЛГБТ в Угорщині. Законодавчі зміни забороняють "прояв та пропаганду гомосексуалізму" серед неповнолітніх. Заборона стосується обговорень та розповсюдження інформації в школах, яка, на думку влади, сприяє гомосексуалізму та зміні статі.

Туреччина також фігурує в порядку денному лідерів ЄС. Європейська комісія висуває пропозицію надати 3,5 мільярди євро Анкарі протягом наступних трьох років як частину більшого пакету підтримки для країн, що приймають біженців від громадянської війни в Сирії.

Додаткове фінансування розглядається як стимул для Туреччини дотримуватися зусиль, спрямованих на вирішення суперечок з Грецією та припинення розвідки газу у водах навколо Кіпру.

Також в обговоренні глобальних проблем самітом візьме участь генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш.

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