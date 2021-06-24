В Брюсселе пройдет саммит ЕС, который обсудит стратегию отношений с РФ

Лидеры ЕС на двухдневном саммите обсудят новую стратегию управления отношениями с Россией и проведут дискуссию относительно нового венгерского закона, запрещающего упоминания о ЛГБТ в школьных материалах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

Лидеры ЕС обдумают, следует ли проводить встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках новой стратегии. Лидеры Франции и Германии выдвинули в последнюю минуту предложение провести саммит с Путиным как возможный способ восстановить связи, которые, по словам блока, находятся в "отрицательной спирали".

Но некоторые дипломаты ЕС заявили, что до любого саммита с российским лидером следует улучшить отношения.

Лидеры ЕС в своих разговорах будут опираться на стратегический документ, опубликованный в начале этого месяца Европейской комиссией и дипломатической службой ЕС, который предупреждает о "негативной спирали" и "дальнейшем спаде" в отношениях.

Ожидается также, что во время саммита ЕС обнародует детали экономических санкций против Беларуси из-за принудительной посадки пассажирского самолета в Минске 23 мая для ареста журналиста диссидента и его девушки.

Также в течение первого дня саммита, лидеры ЕС, вероятно, проведут дискуссию относительно закона о ЛГБТ в Венгрии. Законодательные изменения запрещают "проявление и пропаганду гомосексуализма" среди несовершеннолетних. Запрет касается обсуждений и распространения информации в школах, которая, по мнению властей, способствует гомосексуализму и смене пола.

Турция также фигурирует в повестке дня лидеров ЕС. Европейская комиссия выдвигает предложение предоставить 3,5 миллиарда евро Анкаре течение следующих трех лет как часть большего пакета поддержки для стран, принимающих беженцев от гражданской войны в Сирии.

Дополнительное финансирование рассматривается как стимул для Турции соблюдать усилия, направленные на решение споров с Грецией и прекращение разведки газа в водах вокруг Кипра.

Также в обсуждении глобальных проблем саммитом примет участие генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.