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Ріст експорту українських товарів в ЄС з 2014 року склав 60%

Четвер, 24 червня 2021, 10:57

Починаючи з 2014 року експорт українських товарів у ЄС збільшився на 60%.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила в.о. заступника генерального директора урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Марина Неліна під час презентації підсумків виконання Угоди про асоціацію.

"Ріст експорту з початку тимчасового застосування Угоди про асоціацію у 2014 році склав 60%" - сказала вона.

У звіті про виконання Угоди про асоціацію відзначається, що питома вага торгівлі товарами з ЄС від загального обсягу зовнішньої торгівлі України складає 40,7%.

Зазначається, що ЄС став найбільшим торговельним партнером України.

У структурі експорту переважають зернові, олійні культури та олії, зростає експорт низки інших аграрних та харчових продуктів.

"Дуже активно відбувається гармонізація стандартів як у технічній сфері, так і в аграрній" - сказала Неліна.

 Зокрема, 4161 стандарт було приведено у відповідність до європейських норм.

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