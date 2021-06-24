Литва хоче допомоги ЄС у вирішенні проблеми нелегальних мігрантів з Білорусі

Питання нелегальних мігрантів, які потрапляють до Литви з Білорусі, обговорять лідери ЄС на саміті в Брюсселі.

Про це розповів президент Литви Гітанас Науседа, прибувши на саміт, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми дуже стурбовані ситуацією на кордоні з Білоруссю. Проблема міграції стає серйозною – не тільки для Литви, але для всього ЄС, тому що пересилання мігрантів через кордон з ЄС стало офіційною позицією Білорусі. Це означає, що число мігрантів драматично зросло в останні місяці і ми повинні це вирішити", - сказав Науседа.

За його словами, Литві знадобиться допомога ЄС, щоб вирішити проблему.

"Ми також повинні говорити про нагляд за кордоном, покращення контролю на кордон. Ми можемо зробити це тільки разом, тому що нам знадобляться додаткові потужності Frontex, інших інституцій, щоб упевнитись, що число людей, які перетинають кордон, не зросте", - зазначив литовський президент.

За його словами, мігранти, що нелегально перетинають білорусько-литовський кордон, походять з різних країн, але в основному з Ірану, Іраку та Сирії.

"За моєю інформацією, зараз приблизно 1500 іракців є у Мінську, вони чекають на можливість перетнути кордон з ЄС", - сказав литовський президент.

За даними литовських прикордонників, у цьому році білорусько-литовський кордон нелегально перейшли майже 400 мігрантів, в основному громадяни Іраку. Це в 5 разів більше, ніж за весь 2020 рік.

Раніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що потоки нелегальних мігрантів з Білорусі досягли історичного максимуму.