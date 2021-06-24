Литва хочет помощи ЕС в решении проблемы нелегальных мигрантов из Беларуси

Вопрос нелегальных мигрантов, которые попадают в Литву из Беларуси, обсудят лидеры ЕС на саммите в Брюсселе.

Об этом рассказал президент Литвы Гитанас Науседа, прибыв на саммит, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы очень обеспокоены ситуацией на границе с Беларусью. Проблема миграции становится серьезной - не только для Литвы, но и для всего ЕС, потому что пересылка мигрантов через границу с ЕС стала официальной позицией Беларуси. Это означает, что число мигрантов драматически возросло в последние месяцы и мы должны это решить", - сказал Науседа.

По его словам, Литве понадобится помощь ЕС, чтобы решить проблему.

"Мы также должны говорить о надзоре за границей, улучшении контроля на границе. Мы можем сделать это только вместе, потому что нам понадобятся дополнительные мощности Frontex, других учреждений, чтобы убедиться, что число людей, пересекающих границу, не возрастет", - отметил литовский президент.

По его словам, мигранты, которые нелегально пересекают белорусско-литовскую границу, прибыли из разных стран, но в основном из Ирана, Ирака и Сирии.

"По моей информации, сейчас примерно 1500 иракцев есть в Минске, они ждут возможности пересечь границу с ЕС", - сказал литовский президент.

По данным литовских пограничников, в этом году белорусско-литовскую границу нелегально перешли около 400 мигрантов, в основном граждане Ирака. Это в 5 раз больше, чем за весь 2020 год.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что потоки нелегальных мигрантов из Беларуси достигли исторического максимума.