Швейцарія послаблює коронавірусні обмеження з 26 червня

Уряд Швейцарії оголосив, що скасує низку коронавірусних обмежень і зробить це 26 червня, тобто раніше, ніж планувалося.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

Не буде вимоги носити маски або тримати дистанцію під час культурних та спортивних заходів - і правила більше не будуть розрізняти професійних спортсменів та спортсменів-любителів.

Влада скасовує вимогу працювати вдома, якщо це можливо, обов’язок замінюється рекомендацією, тоді як обов’язкове тестування більше не потрібно проводити на робочому місці.

Обмеження кількості людей, які можуть сидіти за столом у приміщенні, буде повністю скасовано.

Дозволяються масові заходи, що охоплюють 10 000 людей, за умови, що учасники мають COVID-сертифікати, що свідчать про те, що вони щеплені, одужали після COVID-19 або мають негативний результат тесту на коронавірус.

Заходи до 1 тисячі осіб не вимагатимуть сертифікатів.

Очне навчання знову дозволяється проводити в університетах та професійних училищах.