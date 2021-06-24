Швейцария ослабляет коронавирусные ограничения с 26 июня

Правительство Швейцарии объявило, что отменит ряд коронавирусных ограничений и сделает это 26 июня, то есть раньше, чем планировалось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Не будет требования носить маски или соблюдать дистанцию ​​во время культурных и спортивных мероприятий - и правила больше не будут различать профессиональных спортсменов и любителей.

Власти отменяют требование работать дома, если это возможно, обязанность заменяется рекомендацией, тогда как обязательное тестирование больше не нужно проводить на рабочем месте.

Ограничение количества людей, которые могут сидеть за столом в помещении, будет полностью отменено.

Разрешаются массовые мероприятия, охватывающие 10 000 человек, при условии, что у участников есть COVID-сертификаты, свидетельствующие о том, что они привиты, выздоровели после COVID-19 или имеют отрицательный результат теста на коронавирус.

Для мероприятий до 1000 человек сертификаты не потребуются.

Очное обучение вновь разрешается проводить в университетах и ​​профессиональных училищах.