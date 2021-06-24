В Німеччині випав град розміром з тенісний м'яч, затопило центр вакцинації
Центр вакцинації був затоплений і п’ять осіб постраждали від граду в результаті сильного шторму на південному заході Німеччини.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.
Всі записи на четвер у центрі вакцинації в Тюбінгені були скасовані після того, як пізно ввечері в середу його затопив проливний дощ.
Поліція повідомила, що п'ять осіб постраждали в сусідньому місті Ройтлінген від ударів граду розміром з тенісний м'яч.
За словами поліції, по всьому регіону працювали пожежники, які відкачували воду із затоплених підвалів і прибирали повалені дерева з доріг.
Злива також залила гравців і глядачів на матчі Євро-2020 між Німеччиною і Угорщиною, який пройшов в Мюнхені в середу ввечері.
Сусідні Чехія та Швейцарія також постраждали від проливного дощу, при цьому деякі дороги і залізничні колії стали непрохідними через паводок.