В Німеччині випав град розміром з тенісний м'яч, затопило центр вакцинації

Центр вакцинації був затоплений і п’ять осіб постраждали від граду в результаті сильного шторму на південному заході Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Всі записи на четвер у центрі вакцинації в Тюбінгені були скасовані після того, як пізно ввечері в середу його затопив проливний дощ.

Фото: SWR

Поліція повідомила, що п'ять осіб постраждали в сусідньому місті Ройтлінген від ударів граду розміром з тенісний м'яч.

Фото: SWR

За словами поліції, по всьому регіону працювали пожежники, які відкачували воду із затоплених підвалів і прибирали повалені дерева з доріг.

Злива також залила гравців і глядачів на матчі Євро-2020 між Німеччиною і Угорщиною, який пройшов в Мюнхені в середу ввечері.

Сусідні Чехія та Швейцарія також постраждали від проливного дощу, при цьому деякі дороги і залізничні колії стали непрохідними через паводок.