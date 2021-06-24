В Германии выпал град размером с теннисный мяч, затопило центр вакцинации

Центр вакцинации был затоплен и пять человек пострадали от града в результате сильного шторма на юго-западе Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Все записи на четверг в центре вакцинации в Тюбингене были отменены после того, как поздно вечером в среду его затопил проливной дождь.

Фото: SWR

Полиция сообщила, что пять человек пострадали в соседнем городе Ройтлинген от ударов града размером с теннисный мяч.

Фото: SWR

По словам полиции, по всему региону работали пожарные, откачивали воду из затопленных подвалов и убирали поваленные деревья с дорог.

Ливень также залил игроков и зрителей на матче Евро-2020 между Германией и Венгрией, который прошел в Мюнхене в среду вечером.

Соседние Чехия и Швейцария также пострадали от проливного дождя, при этом некоторые дороги и железнодорожные пути стали непроходимыми из-за паводка.