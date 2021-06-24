Повернення фінських футбольних фанатів з Росії спричинило сплеск коронавірусу

Повернення фінських футбольних фанатів, які приїхали з Росії після матчів Євро-2020, спричинило сплеск щоденних випадків захворювання на коронавірус у їхній країні.

Про це заявили в четвер органи охорони здоров'я Фінляндії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Цього місяця збірна Фінляндії зазнала двох поразок у Санкт-Петербурзі. Відтоді на двох прикордонних пунктах було зафіксовано майже 100 заражень, в основному серед уболівальників, заявила фінська влада.

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Згідно з офіційними даними, з того часу загальна кількість щоденних нових випадків зараження зросла з приблизно 50 до понад 100.

"Це люди, які брали участь в іграх. Очевидно, що вірус поширювався на диво добре, враховуючи, що фіни в основному взаємодіяли один з одним, але заразилися вірусом всього за кілька днів", - сказав Reuters Рісто Піетікайнен, головний лікар районної лікарні, яка опікується пунктом пропуску.

Фінський інститут охорони здоров'я та соціального забезпечення заявив, що серед фінів, які приїхали в Санкт-Петербург, було діагностовано майже 100 інфекцій, і це число, ймовірно, буде рости.

Міка Салмінен, керівник служби безпеки інституту охорони здоров'я, сказав, що більшість тих, хто заразився COVID в Санкт-Петербурзі, були футбольними фанатами.

Найбільше заражень виявили у людей в 15 автобусах, які виїхали з міста до Фінляндії 22 червня.

Влада очікує, що в найближчі дні ще більше людей отримають позитивні результати тесту на коронавірус через тривалий інкубаційний період, а також через те, що вона не змогла протестувати всіх вболівальників до закриття головного пункту пропуску у вівторок ввечері.