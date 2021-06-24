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Група вболівальників із Франції пропустила матч своєї збірної, бо переплутала Бухарест з Будапештом

Четвер, 24 червня 2021, 15:04

Шість вболівальників із Франції помилково прилетіли в Бухарест замість Будапешта і пропустили матч французької збірної.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунське видання Jurnalul National.

Французька збірна грала в столиці Угорщини Будапешті в минулу суботу вдень, але, за даними видання, шість колег по роботі сіли на рейс того ранку, який приземлився на відстані 800 кілометрів від місця проведення матчу, у столиці Румунії Бухаресті.

Вболівальники зрозуміли свою помилку лише після того, як прибули до Бухареста за кілька годин до початку матчу. Вони приїхали в Бухарест з українськими вболівальниками, яких зустріли в аеропорту. При цьому ані румунські прапори, ані мова, якою розмовляли працівники аеропорту  не змусили їх задуматися, чи в те місто вони приїхали.

"Ми думали, що це угорські вболівальники, які їдуть на гру, і ми слідували за ними, думаючи, що вони точно знають дорогу до стадіону", - сказав один з уболівальників Франції журналісту Jurnalul National.

Українці були в Бухаресті цілком коректно, напередодні фінальної гри групи С проти Австрії на "Національній Арені", яка мала відбутися ввечері в понеділок.

В результаті французькі вболівальники були змушені дивитися матч по телевізору. При цьому вони вирішили і далі лишитися в Румунії до наступного матчу збірної у середу.

"Нам слід більше знати про Європу", - визнав один з вболівальників, який зізнався, що до цього випадку і справді не знав різниці між Бухарестом і Будапештом.

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