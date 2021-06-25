У містах Данії стічні води перевірятимуть на коронавірус

Парламент Данії проголосував за зміну закону про епідемію, щоб дозволити владі контролювати стічні води на наявність коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

З 1 липня Данське агентство з інфекційних захворювань (SSI), а також муніципалітети по всій країні почнуть моніторинг стічних вод як ефективний спосіб швидкого виявлення областей, в яких рівень зараження зростає.

У квітні SSI повідомила, що експеримент, в ході якого щодня відбиралися і тестувалися зразки стічних вод на острові Борнхольм, показав, що метод, який використовується у Великій Британії, Швеції та інших країнах, є корисним інструментом для оцінки рівня інфікування в регіонах.

"З семи різних очисних споруд було взято трохи більше 200 зразків, і в 11 відсотках з них аналізи виявили COVID-19", - повідомили в SSI.

"За той же період у 37 жителів Борнхольму були позитивні результати. Спостерігалася кореляція між тим, коли і де був вірус в стічних водах, і тим, коли у громадян позитивний результат тесту", - додали в агентстві.

Раніше повідомлялося, що Данія готова поставити в Україну 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу.