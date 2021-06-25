В городах Дании сточные воды будут проверять на коронавирус

Парламент Дании проголосовал за изменение закона об эпидемии, чтобы позволить властям контролировать сточные воды на наличие коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

С 1 июля Датское агентство по инфекционным заболеваниям (SSI), а также муниципалитеты по всей стране начнут мониторинг сточных вод как эффективный способ быстрого выявления областей, в которых уровень заражения возрастает.

В апреле SSI сообщила, что эксперимент, в ходе которого каждый день отбирали и тестировали образцы сточных вод на острове Борнхольм, показал, что метод, используемый в Великобритании, Швеции и других странах, является полезным инструментом для оценки уровня инфицирования в регионах.

"Из семи различных очистных сооружений было взято не более 200 образцов, и в 11 процентах из них анализы обнаружили COVID-19", - сообщили в SSI.

"За тот же период у 37 жителей Борнхольме были положительные результаты тестов. Наблюдалась корреляция между тем, когда и где был вирус в сточных водах, и тем, когда у граждан был положительный результат теста", - добавили в агентстве.

Ранее сообщалось, что Дания готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины от коронавируса.