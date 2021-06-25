Гібралтар на референдумі схвалив пом’якшення законодавства про аборти

Більшість виборців Гібралтару на референдумі підтримали пом'якшення суворого законодавства про аборти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Близько 62% виборців, які взяли участь в голосуванні в четвер, підтримали зміни. Явка склала близько 52%, заявив парламент Гібралтару.

Голосування "є чудовим результатом для жінок", заявив у Twitter головний міністр Фабіан Пікардо. "Ми також будемо працювати над впровадженням нових послуг, які нам будуть потрібні для забезпечення консультування та безпечних і законних абортів", - додав він.

Кримінальний закон Гібралтару забороняв робити аборти за будь-яких обставин, з максимальним довічним ув’язненням. Хоча ніхто ніколи не був засуджений, громадянки та мешканки Гібралтару були змушені їхати до Іспанії або до Великої Британії, щоб зробити аборт.

Спочатку референдум був запланований на березень 2020 року, але був відкладений через пандемію коронавірусу.

Нові поправки до кримінального закону дозволять переривати вагітність зареєстрованим лікарем протягом перших 12 тижнів у випадках, коли вагітність несе більше ризику для здоров'я матері, ніж переривання.

Аборти будуть дозволені на пізніх термінах вагітності за виняткових обставин.

Навіть після поправки, затвердженої в четвер, закон залишається більш обмежувальним, ніж у решті країн Європи.