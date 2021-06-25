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Гибралтар на референдуме одобрил смягчение законодательства об абортах

Пятница, 25 июня 2021, 13:10

Большинство избирателей Гибралтара на референдуме поддержали смягчение строгого законодательства об абортах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Около 62% избирателей, принявших участие в голосовании в четверг, поддержали изменения. Явка составила около 52%, заявил парламент Гибралтара.

Голосование "является прекрасным результатом для женщин", заявил в Twitter главный министр Фабиан Пикардо. "Мы также будем работать над внедрением новых услуг, которые нам нужны для обеспечения консультирования и безопасных и законных абортов", - добавил он.

Уголовный закон Гибралтара запрещал делать аборты при любых обстоятельствах, с максимальным пожизненным заключением. Хотя никто никогда не был осужден, гражданки и жительницы Гибралтара были вынуждены ехать в Испанию или в Великобританию, чтобы сделать аборт.

Сначала референдум был запланирован на март 2020 года, но был отложен из-за пандемии коронавируса.

Новые поправки к уголовному закону позволят прерывать беременность зарегистрированным врачом в течение первых 12 недель в случаях, когда беременность несет больше риска для здоровья матери, чем прерывание.

Аборты будут разрешены на поздних сроках беременности при исключительных обстоятельствах.

Даже после поправки, утвержденной в четверг, закон остается более ограничивающим, чем в остальных странах Европы.

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