ЄС до кінця тижня вакцинує принаймні однією дозою 60% дорослих

У ЄС до кінця тижня кількість дорослих, які отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу, складе 60%.

Про це на брифінгу в Брюсселі після саміту ЄС заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

"До кінця тижня у нас буде понад 60% дорослих у ЄС, які отримали щонайменше одну дозу вакцини. І у нас буде майже 40% повністю вакцинованих", - сказала вона.

"Це великий крок вперед, але також необхідність, оскільки ми стурбовані поширенням "дельта"-варіанту" - додала вона.

За словами фон дер Ляєн, цей варіант коронавірусу швидко поширюється в ЄС.

"Хороша новина в тому, що, як ми бачимо, вакцинація захищає. Подвійна вакцинація захищає дуже ефективно проти "дельта"-варіанту. З цим "дельта"-варіантом ми повинні залишатися пильними… та вакцинувати, вакцинувати, вакцинувати. Це найкраща стратегія", - додала вона.