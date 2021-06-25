ЕС до конца недели вакцинирует крайней мере одной дозой 60% взрослых

В ЕС к концу недели количество взрослых, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, составит 60%.

Об этом на брифинге в Брюсселе после саммита ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

"До конца недели у нас будет более 60% взрослых в ЕС, получили по меньшей мере одну дозу вакцины. И у нас будет почти 40% полностью вакцинированных", - сказала она.

"Это большой шаг вперед, но также необходимость, поскольку мы обеспокоены распространением "дельта"-варианта", - добавила она.

По словам фон дер Ляйен, этот вариант коронавируса быстро распространяется в ЕС.

"Хорошая новость в том, что, как мы видим, вакцинация защищает. Двойная вакцинация защищает очень эффективно против "дельта"-варианта. С этим вариантом мы должны оставаться бдительными... и вакцинировать, вакцинировать, вакцинировать. Это наилучшая стратегия", - добавила она.