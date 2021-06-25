ЄС виділить 3 мільярди євро на сирійських біженців у Туреччині

ЄС до 2024 року обіцяє виділити з власного бюджету 3 мільярди євро на підтримку сирійських біженців у Туреччині.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після саміту ЄС.

За її словами, в цілому відносини з Туреччиною нещодавно покращилися.

"Є деескалація у східному Середземномор’ї, є переговори між Туреччиною і Грецією. Це гарна точка відліку. З іншого боку ми бачимо незначний, щоб не сказати відсутній, прогрес щодо Кіпру і це розчаровує" - зазначила вона.

Фон дер Ляєн також заявила, що ЄС продовжить підтримувати Туреччину і інші країни, такі як Йорданія і Ліван, які приймають мільйони сирійських біженців.

"У європейських інтересах захищати біженців і підтримувати тих, хто їх приймає. Ми плануємо до 2024 року виділити додаткові 3 мільярди євро на підтримку біженців у Туреччині.

Ці кошти будуть виділені повністю з бюджету ЄС. І вони будуть спрямовані більше на соціальну і економічну підтримку біженців. також ми підтримаємо Туреччину в управлінні міграцією на її східному кордоні" - сказала президентка Єврокомісії.

Додаткові 2,2 млрд євро будуть виділені також на підтримку сирійських біженців у Йорданії і Лівані.