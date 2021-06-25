ЕС выделит 3 миллиарда евро на сирийских беженцев в Турции

ЕС до 2024 года обещает выделить из собственного бюджета 3 миллиарда евро в поддержку сирийских беженцев в Турции.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявила президентк Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС.

По ее словам, в целом отношения с Турцией недавно улучшились.

"Есть деэскалация в восточном Средиземноморье, являются переговоры между Турцией и Грецией. Это хорошая точка отсчета. С другой стороны мы видим незначительный, чтобы не сказать отсутствующий, прогресс по Кипру и это разочаровывает ", - отметила она.

Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС продолжит поддерживать Турцию и другие страны, такие как Иордания и Ливан, которые принимают миллионы сирийских беженцев.

"В европейских интересах защищать беженцев и поддерживать тех, кто их принимает. Мы планируем до 2024 года выделить дополнительные 3 миллиарда евро на поддержку беженцев в Турции.

Эти средства будут выделены полностью из бюджета ЕС. И они будут направлены больше на социальную и экономическую поддержку беженцев. также мы поддержим Турцию в управлении миграцией на ее восточной границе ", - сказала президент Еврокомиссии.

Дополнительные 2,2 млрд евро будут выделены также на поддержку сирийских беженцев в Иордании и Ливане.