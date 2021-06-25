Сербія наполягає, що не введе санкції проти Росії "попри тиск"

Сербія ніколи не буде вводити санкції проти "свого друга" Росії, "незважаючи на тиск, з яким вона стикається".

Про це заявив у четвер спікер сербського парламенту Івіца Дачич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Росія - наш найвпливовіший союзник в справі збереження нашої територіальної цілісності і суверенітету в Косові", - сказав Дачич, відкриваючи конференцію "Росія на Балканах - погляд в майбутнє".

З 2014 року ЄС ввів різні типи санкцій проти Росії у відповідь на анексію Криму. Сербія відмовилася приєднатися до санкцій, використовуючи різні аргументи, в тому числі про те, що вони завдадуть шкоди процесу вступу країни в ЄС.

Сербії, як країні-кандидату, пропонується узгодити свою позицію з позицією ЄС з питань зовнішньої політики, включаючи політику санкцій щодо Росії. З юридичної точки зору Сербія буде зобов'язана приєднатися до санкцій тільки тоді, коли вона стане членом ЄС.

Дачич заявив про "тиск" на Сербію, але не уточнив, звідки він надходить.

Дачич сказав, що підтримка, яку Белград отримує в основному від Росії і Китаю, дає Сербії можливість відповісти на зовнішньополітичні виклики. За його словами, ЄС є одним із зовнішньополітичних пріоритетів Сербії, але це не викликає суперечок з Росією і не створює перешкод для відносин.

Міністр закордонних справ Сербії Нікола Селаковіч підкреслив на конференції, що "Росія є найбільшою опорою Сербії в її боротьбі за збереження своєї територіальної цілісності і суверенітету".

Міністр внутрішніх справ Александр Вулін заявив на тій же конференції, що Сербія не вступатиме в НАТО.

"Поки Александр Вучич є главою держави, у вас не повинно виникнути дилеми щодо нашого ставлення до альянсу НАТО", - сказав Вулін.