Сербия настаивает, что не введет санкции против России "несмотря на давление"

Сербия никогда не будет вводить санкции против "своего друга" России, "несмотря на давление, с которым она сталкивается".

Об этом заявил в четверг спикер сербского парламента Ивица Дачич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Россия - наш самый влиятельный союзник в деле сохранения нашей территориальной целостности и суверенитета в Косове", - сказал Дачич, открывая конференцию "Россия на Балканах - взгляд в будущее".

С 2014 года ЕС ввел различные типы санкций против России в ответ на аннексию Крыма. Сербия отказалась присоединиться к санкциям, используя различные аргументы, в том числе о том, что они нанесут вред процессу вступления страны в ЕС.

Сербии, как стране-кандидату, предлагается согласовать свою позицию с позицией ЕС по вопросам внешней политики, включая политику санкций в отношении России. С юридической точки зрения Сербия будет обязана присоединиться к санкциям только тогда, когда она станет членом ЕС.

Дачич заявил о "давлении" на Сербию, но не уточнил, откуда оно поступает.

Дачич сказал, что поддержка, которую Белград получает в основном от России и Китая, дает Сербии возможность ответить на внешнеполитические вызовы. По его словам, ЕС является одним из внешнеполитических приоритетов Сербии, но это не вызывает споров с Россией и не создает препятствий для отношений.

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович подчеркнул на конференции "Россия является крупнейшей опорой Сербии в ее борьбе за сохранение своей территориальной целостности и суверенитета".

Министр внутренних дел Александр Вулин заявил на той же конференции, что Сербия не будет вступать в НАТО.

"Пока Александар Вучич является главой государства, у вас не должно возникнуть дилеммы относительно нашего отношения к альянсу НАТО", - сказал Вулин.