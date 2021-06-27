У Німеччині дев’ять людей постраждали в результаті обвалу балкона

Внаслідок обвалення балкона на північному заході Німеччини постраждали дев'ять людей, з них п'ять - серйозно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Інцидент стався невдовзі після півночі у неділю.

Представник поліції заявив у неділю, що життя однієї серйозно пораненої людини під загрозою.

Група у віці від 21 до 24 років перебувала на балконі третього поверху багатоквартирного будинку в місті Хорн-Бад-Майнберг у землі Північний Рейн-Вестфалія, коли дерев'яна підлога проломилась.

Після цього молоді люди впали вниз через підлогу балкона і вдарились об землю.

Четверо людей опинилися в пастці під уламками. Пожежники їх звільнили в неділю вранці. Ще одна людина зависла на одному з уламків на рівні другого поверху. Потім машини швидкої допомоги доставили їх до лікарні.

Згідно з повідомленням, в операції з порятунку брала участь команда з 70 пожежників.

Поліція розслідує обставини інциденту.