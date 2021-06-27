В Германии девять человек пострадали в результате обвала балкона
В результате обрушения балкона на северо-западе Германии пострадали девять человек, из них пять - серьезно.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Инцидент произошел вскоре после полуночи в воскресенье.
Представитель полиции заявил в воскресенье, что жизнь одного серьезно раненого человека под угрозой.
Группа в возрасте от 21 до 24 лет находилась на балконе третьего этажа многоквартирного дома в городе Хорн-Бад-Майнберг в земле Северный Рейн-Вестфалия, когда деревянный пол проломился.
После этого молодые люди упали вниз через пол балкона и ударились о землю.
Четыре человека оказались в ловушке под обломками. Пожарные их освободили в воскресенье утром. Еще один человек повис на одном из обломков на уровне второго этажа. Затем машины скорой помощи доставили их в больницу.
Согласно сообщению, в операции по спасению участвовала команда из 70 пожарных.
Полиция расследует обстоятельства инцидента.