Зеленський поставив кандидатам у канцлери Німеччини низку запитань

Президент Володимир Зеленський поставив низку запитань кандидатам у канцлери Німеччини, зокрема питання щодо членства України в ЄС і "Північного потоку-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента.

Повідомляється, що Зеленський взяв участь у панельній дискусії на тему: "Роль Німеччини у світі", організованій Мюнхенською безпековою конференцією.

"Вибори до Бундестагу мають значення для нас, адже Німеччина – це наш ключовий партнер. Це важлива сторона Нормандського формату й наш союзник на шляху до європейської спільноти", – зазначив президент і додав, що саме тому бачення майбутнього Федерального канцлера політики щодо України є вкрай важливим для нього особисто.

Тож Зеленський звернувся до кандидатів з низкою запитань.

"Чи згодні ви, що європейський проект не буде завершеним і повноцінним без України? Чи згодні ви, що шлях України до Європи має бути дорогою з двостороннім рухом? Від Революції Гідності, коли сотні українців віддали свої життя за європейський вибір, минуло сім років. Чи не втомилась Європа так довго ховатися від питання членства України в ЄС? І чи не настав час від дипломатичних уникань перейти до чітких відповідей, умов, кроків і строків?" – запитав він.

Також Зеленський нагадав, що нині до державних кордонів України стягнуто близько 100 тисяч російських військових. У цій ситуації всі європейські лідери підтримують надання нашій країні належних безпекових гарантій, але водночас Україна не є членом НАТО.

"Тож якщо ми не в НАТО, про які саме безпекові гарантії йдеться?" –запитав він.

Крім того, президент поцікавився думкою кожного з кандидатів щодо підтримки проєкту "Північний потік – 2", зокрема чи зміцнює він європейську безпеку, чи сприяє єдності континенту й чи є цей проєкт пасткою для України та всієї Європи.

"Як ви гадаєте, анексія Росією Криму та війна на сході України, понад 14 тисяч загиблих у війні на Донбасі та півтора мільйона людей, які змушені покинути власні домівки, – все це є достатніми причинами, щоб не розглядати всерйоз ідею відновлення самітів ЄС – Росія до відновлення територіальної цілісності України?" – також запитав Зеленський.

Участь у дискусії взяли голова Християнсько-демократичного союзу, прем’єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет, віцеканцлер – федеральний міністр фінансів Німеччини (Соціал-демократична партія Німеччини) Олаф Шольц та співголова партії Союз 90/Зелені Анналена Бербок.