Зеленский поставил кандидатам в канцлеры Германии ряд вопросов

Президент Владимир Зеленский поставил ряд вопросов кандидатам в канцлеры Германии, в частности вопрос о членстве Украины в ЕС и "Северного потока-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.

Сообщается, что Зеленский принял участие в панельной дискуссии на тему: "Роль Германии в мире", организованной Мюнхенской конференцией по безопасности.

"Выборы в Бундестаг имеют значение для нас, ведь Германия - это наш ключевой партнер. Это важная сторона Нормандского формата и наш союзник на пути к европейскому сообществу ", - отметил президент и добавил, что именно поэтому видение будущего Федерального канцлера политики в отношении Украины является крайне важным для него лично.

Поэтому Зеленский обратился к кандидатам с рядом вопросов.

"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? От Революции Достоинства, когда сотни украинский отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Не устала ли Европа так долго скрываться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатических избеганий перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам? " - спросил он.

Также Зеленский напомнил, что сейчас у государственных границ Украины собрано около 100 000 российских военных. В этой ситуации все европейские лидеры поддерживают предоставление нашей стране надлежащих гарантий безопасности, но в то же время Украина не является членом НАТО.

"Поэтому если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?" спросил он.

Кроме того, президент поинтересовался мнением каждого из кандидатов по поддержке проекта "Северный поток - 2", в частности укрепляет ли он европейскую безопасность, способствует ли единству континента и не является ли этот проект ловушкой для Украины и всей Европы.

"Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 000 погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, - все это достаточные причины, чтобы не рассматривать всерьез идею восстановления саммитов ЕС - Россия до восстановления территориальной целостности Украины? " - также спросил Зеленский.

Участие в дискуссии приняли председатель Христианско-демократического союза, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, вице-канцлер - федеральный министр финансов Германии (Социал-демократическая партия Германии) Олаф Шольц и сопредседатель партии Союз 90 / Зеленые Анналена Бербок.