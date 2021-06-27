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В Албанії під час сварки через лежаки власники готелів влаштували перестрілку, є вбиті і поранені

Неділя, 27 червня 2021, 13:18

В ніч на 27 червня у приморському селищі Велипоя в Албанії, в містечку Пулаї Плаж сталася перестрілка, в результаті якої четверо людей загинули, двоє отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Причиною перестрілки став конфлікт між двома родинами, власниками двох готелів, через межі дільниць на пляжі, де вони встановлювали шезлонги для туристів.

Серед двох вбитих - два рідні брати. Одному вбитому було лише 20 років, одному з поранених - 17.

Поліція вилучила вогнепальну зброю - пістолети - яку, як підозрюють, використовували під час сварки.

Також було вилучено записи камер безпеки в районі, де, можливо, зафіксовано момент сутички.

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Албанія
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