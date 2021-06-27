В Албании входе ссоры за лежаки владельцы отелей устроили перестрелку, есть убитые и раненые

В ночь на 27 июня в приморском поселке Велипоя в Албании, в городе Пула Плаж произошла перестрелка, в результате которой четыре человека погибли, двое получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Причиной перестрелки стал конфликт между двумя семьями, владельцами двух отелей, за пределов участков на пляже, где они устанавливали шезлонги для туристов.

Среди двух убитых - два родных брата. Одному убитому было всего 20 лет, одному из раненых - 17.

Полиция изъяла огнестрельное оружие - пистолеты - которое, как подозревают, использовали во время ссоры.

Также были изъяты записи камер безопасности в районе, где, возможно, зафиксирован момент столкновения.