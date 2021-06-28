У Туреччині в ДТП постраждали 5 українських туристів
У Туреччині в дорожньо-транспортну пригоду потрапив мікроавтобус з українськими туристами.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на турецьке видання Ege Haber.
ДТП сталося 26 червня поблизу міста Дідім в провінції Айдин. Близько 6 ранку мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковим авто.
В результаті ДТП постраждали 9 осіб, в тому числі 5 українських туристів. За попередньою версією, аварія сталася через те, що водій мікроавтобуса заснув за кермом.
Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі УНІАН повідомив, що п’ятеро українців отримали незначні травми. Їм одразу була надана медична допомога. Того ж дня їх виписали з лікарні. Страхова компанія компенсувала витрати на лікування.
Посольство України в Туреччині підтримує зв’язок із турецькими правоохоронцями та туроператором.